Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России
Европейские государства отказываются признавать любые изменения границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND. | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейские государства отказываются признавать любые изменения границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND."Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы", — подчеркнул он.Цахкна также выразил уверенность, что в будущем Украина станет частью ЕС и НАТО.Ранее The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским настойчиво советовал рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.Согласно информации Wall Street Journal, президент США в беседе с Зеленским отметил, что для него важнейшей задачей является как можно более быстрое разрешение конфликта, а не возвращение занятых территорий Украине.
14:27 22.10.2025
 
Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейские государства отказываются признавать любые изменения границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND.
"Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы", — подчеркнул он.
Цахкна также выразил уверенность, что в будущем Украина станет частью ЕС и НАТО.
Ранее The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским настойчиво советовал рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.
Согласно информации Wall Street Journal, президент США в беседе с Зеленским отметил, что для него важнейшей задачей является как можно более быстрое разрешение конфликта, а не возвращение занятых территорий Украине.
