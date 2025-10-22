https://1prime.ru/20251022/estoniya-863805979.html
Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России
Европейские государства отказываются признавать любые изменения границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND. | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейские государства отказываются признавать любые изменения границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND."Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы", — подчеркнул он.Цахкна также выразил уверенность, что в будущем Украина станет частью ЕС и НАТО.Ранее The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским настойчиво советовал рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.Согласно информации Wall Street Journal, президент США в беседе с Зеленским отметил, что для него важнейшей задачей является как можно более быстрое разрешение конфликта, а не возвращение занятых территорий Украине.
Цахкна: Европа не признает изменения границ Украины