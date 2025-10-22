Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 22.10.2025
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после выхода данных по динамике инфляции в Великобритании, инвесторы также продолжают следить за выходом финансовых отчетностей европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,9% - до 9 511,8 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,2% - до 8 242,73 пункта, немецкий DAX опускался на 0,08% - до 24 328,95 пункта. Ранее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовала данные по инфляции в стране. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне 4%. "Мы полагаем, что в этом году возможно еще одно снижение (учетной ставки Банка Англии - ред.), которое еще не было полностью оценено", - комментирует вышедшие данные агентству Блумберг глава отдела исследований государственного долга развитых стран MFS Investment Management Питера Говеса (Peter Goves). Акции итальянской банковской группы Unicredit в Германии снижаются на 1,68% после публикации финансовых показателей. Чистый процентный доход компании по итогам третьего квартала снизился на 5,4% и составил 3,368 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,3% - до 6,167 миллиарда евро. Бумаги британского банковского гиганта Barclays растут примерно на 4%, его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 4,98 миллиарда фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов), что на 14,5% больше показателя годичной давности.
14:47 22.10.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Фондовые индексы Европы в основном снижаются на финотчетах компаний

Работа биржи. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются после выхода данных по динамике инфляции в Великобритании, инвесторы также продолжают следить за выходом финансовых отчетностей европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,9% - до 9 511,8 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,2% - до 8 242,73 пункта, немецкий DAX опускался на 0,08% - до 24 328,95 пункта.
Ранее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовала данные по инфляции в стране. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне 4%.
"Мы полагаем, что в этом году возможно еще одно снижение (учетной ставки Банка Англии - ред.), которое еще не было полностью оценено", - комментирует вышедшие данные агентству Блумберг глава отдела исследований государственного долга развитых стран MFS Investment Management Питера Говеса (Peter Goves).
Акции итальянской банковской группы Unicredit в Германии снижаются на 1,68% после публикации финансовых показателей. Чистый процентный доход компании по итогам третьего квартала снизился на 5,4% и составил 3,368 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,3% - до 6,167 миллиарда евро.
Бумаги британского банковского гиганта Barclays растут примерно на 4%, его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 4,98 миллиарда фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов), что на 14,5% больше показателя годичной давности.
