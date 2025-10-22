Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год - 22.10.2025, ПРАЙМ
Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год
Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год - 22.10.2025, ПРАЙМ
Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год
Европарламент проголосует в среду по предложенному бюджету ЕС на 2026 год в размере 384 миллиардов евро с сокращением социальных расходов на 10 миллиардов евро... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T00:20+0300
2025-10-22T00:20+0300
экономика
мировая экономика
украина
рф
киев
урсула фон дер ляйен
мария захарова
сергей лавров
ес
мид рф
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Европарламент проголосует в среду по предложенному бюджету ЕС на 2026 год в размере 384 миллиардов евро с сокращением социальных расходов на 10 миллиардов евро и увеличением военных расходов почти на 200 миллионов евро. На сайте Еврокомиссии сообщается, что 720 депутатов Европарламента проголосуют в среду в 13.30 по московскому времени по предложенному Европейской комиссии бюджету ЕС на 2026 год. Проект бюджета, опубликованный на сайте Еврокомиссии, составляет 182,86 миллиарда евро в виде обязательств и 201,7 миллиарда евро в виде платежей на общую сумму 384,036 миллиарда евро, в то время как бюджет ЕС на 2025 год составил 354,65 миллиарда евро. Европейская комиссия, в частности, предлагает сократить расходы на экономику, социальную сферу и территориальную сплоченность с 66,36 миллиарда евро в 2025 году до 56,59 миллиарда в 2026 году. Однако она предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону с 2,6 миллиарда евро в 2025 году до 2,8 миллиарда евро в 2026 году. Также предлагается выделить Украине в 2026 году в рамках фонда поддержки Ukraine Facility безвозвратных 3,9 миллиарда евро и кредиты на сумму 6,7 миллиарда евро. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 10 октября заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, поскольку у союза нет средств. По его данным ЕС с февраля 2022 года оказал Киеву поддержку на 178 миллиардов евро, из них 62,3 миллиарда – военная помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
украина
рф
киев
мировая экономика, украина, рф, киев, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, ес, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, МИД
Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год

Европарламент в среду проголосует по бюджету ЕС на 2026 год

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Европарламент проголосует в среду по предложенному бюджету ЕС на 2026 год в размере 384 миллиардов евро с сокращением социальных расходов на 10 миллиардов евро и увеличением военных расходов почти на 200 миллионов евро.
На сайте Еврокомиссии сообщается, что 720 депутатов Европарламента проголосуют в среду в 13.30 по московскому времени по предложенному Европейской комиссии бюджету ЕС на 2026 год.
Проект бюджета, опубликованный на сайте Еврокомиссии, составляет 182,86 миллиарда евро в виде обязательств и 201,7 миллиарда евро в виде платежей на общую сумму 384,036 миллиарда евро, в то время как бюджет ЕС на 2025 год составил 354,65 миллиарда евро.
Европейская комиссия, в частности, предлагает сократить расходы на экономику, социальную сферу и территориальную сплоченность с 66,36 миллиарда евро в 2025 году до 56,59 миллиарда в 2026 году. Однако она предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону с 2,6 миллиарда евро в 2025 году до 2,8 миллиарда евро в 2026 году.
Также предлагается выделить Украине в 2026 году в рамках фонда поддержки Ukraine Facility безвозвратных 3,9 миллиарда евро и кредиты на сумму 6,7 миллиарда евро.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 10 октября заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, поскольку у союза нет средств. По его данным ЕС с февраля 2022 года оказал Киеву поддержку на 178 миллиардов евро, из них 62,3 миллиарда – военная помощь.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
