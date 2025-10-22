Европарламент проголосует по предложенному бюджету ЕС на 2026 год

https://1prime.ru/20251022/evroparlament-863786241.html

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Европарламент проголосует в среду по предложенному бюджету ЕС на 2026 год в размере 384 миллиардов евро с сокращением социальных расходов на 10 миллиардов евро и увеличением военных расходов почти на 200 миллионов евро. На сайте Еврокомиссии сообщается, что 720 депутатов Европарламента проголосуют в среду в 13.30 по московскому времени по предложенному Европейской комиссии бюджету ЕС на 2026 год. Проект бюджета, опубликованный на сайте Еврокомиссии, составляет 182,86 миллиарда евро в виде обязательств и 201,7 миллиарда евро в виде платежей на общую сумму 384,036 миллиарда евро, в то время как бюджет ЕС на 2025 год составил 354,65 миллиарда евро. Европейская комиссия, в частности, предлагает сократить расходы на экономику, социальную сферу и территориальную сплоченность с 66,36 миллиарда евро в 2025 году до 56,59 миллиарда в 2026 году. Однако она предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону с 2,6 миллиарда евро в 2025 году до 2,8 миллиарда евро в 2026 году. Также предлагается выделить Украине в 2026 году в рамках фонда поддержки Ukraine Facility безвозвратных 3,9 миллиарда евро и кредиты на сумму 6,7 миллиарда евро. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 10 октября заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, поскольку у союза нет средств. По его данным ЕС с февраля 2022 года оказал Киеву поддержку на 178 миллиардов евро, из них 62,3 миллиарда – военная помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

