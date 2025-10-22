https://1prime.ru/20251022/evrosojuz-863786372.html

Евросоюз не планирует перекрывать транзит газа в Сербию

Евросоюз не планирует перекрывать транзит газа в Сербию - 22.10.2025, ПРАЙМ

Евросоюз не планирует перекрывать транзит газа в Сербию

Евросоюз не планирует перекрывать транзит российского газа в Сербию после запрета на импорт российского газа в 2028 году, заявила в Европарламенте еврокомиссар... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T00:20+0300

2025-10-22T00:20+0300

2025-10-22T00:20+0300

энергетика

газ

экономика

сербия

рф

болгария

ес

совет евросоюза

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863786372.jpg?1761081638

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Евросоюз не планирует перекрывать транзит российского газа в Сербию после запрета на импорт российского газа в 2028 году, заявила в Европарламенте еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. В заявлении на сайте Совета ЕС говорится, что Совет Евросоюза утвердил запрет с 1 января 2026 года на транзит российского газа через ЕС в другие страны. В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. "Совет утвердил свою позицию в отношении REPowerEU (программа ЕС по прекращению импорта российского газа и нефти – ред.), которая предусматривает запрет на импорт российского газа. Это решение не означает, что необходимо прекратить транзит в третьи страны, такие как Сербия. И поэтому мы не отключаем подачу газа в Сербию, это ложь", - сказала она, несмотря на то, что в документе Совета ЕС прямо говорится, что транзит российского газа в третьи страны должен быть запрещен. Кос добавила, что ЕС поддерживает Сербию в области энергоснабжения и дальнейшей интеграции в электрические и газовые сети ЕС, в том числе посредством стратегических инвестиций, для "диверсификации поставщиков". Председатель скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии, Сербия получает и газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала, что ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии. Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза. В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

сербия

рф

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сербия, рф, болгария, ес, совет евросоюза, газопровод "турецкий поток"