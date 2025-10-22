https://1prime.ru/20251022/finlyandiya-863796367.html

"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России

"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России - 22.10.2025, ПРАЙМ

"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России

Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T10:30+0300

2025-10-22T10:30+0300

2025-10-22T10:30+0300

мировая экономика

россия

финляндия

косово

владимир зеленский

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в социальной сети X."Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России, как это мы сделали с Косово", — высказал свою точку зрения он.Днем ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настойчиво советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.Согласно информации от Wall Street Journal, президент США в разговоре с Зеленским подчеркнул, что его главной целью является быстрое разрешение конфликта, а не возвращение Украиной своих территорий.

https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791110.html

финляндия

косово

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, финляндия, косово, владимир зеленский, дональд трамп, сша