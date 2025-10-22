https://1prime.ru/20251022/finlyandiya-863796367.html
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России - 22.10.2025, ПРАЙМ
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы"
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в социальной сети X."Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России, как это мы сделали с Косово", — высказал свою точку зрения он.Днем ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настойчиво советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.Согласно информации от Wall Street Journal, президент США в разговоре с Зеленским подчеркнул, что его главной целью является быстрое разрешение конфликта, а не возвращение Украиной своих территорий.
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
