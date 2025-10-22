Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/finlyandiya-863796367.html
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России - 22.10.2025, ПРАЙМ
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T10:30+0300
2025-10-22T10:30+0300
мировая экономика
россия
финляндия
косово
владимир зеленский
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в социальной сети X.&quot;Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России, как это мы сделали с Косово&quot;, — высказал свою точку зрения он.Днем ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настойчиво советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.Согласно информации от Wall Street Journal, президент США в разговоре с Зеленским подчеркнул, что его главной целью является быстрое разрешение конфликта, а не возвращение Украиной своих территорий.
https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791110.html
финляндия
косово
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, финляндия, косово, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Мировая экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КОСОВО, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
10:30 22.10.2025
 
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России

Политик Мема призвал признать российские новые территории

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Западные государства должны принять новые российские границы, отметил Арманд Мема, представитель национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы", в социальной сети X.

"Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России, как это мы сделали с Косово", — высказал свою точку зрения он.

Днем ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настойчиво советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мирного соглашения с Россией.
Согласно информации от Wall Street Journal, президент США в разговоре с Зеленским подчеркнул, что его главной целью является быстрое разрешение конфликта, а не возвращение Украиной своих территорий.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа
07:17
 
Мировая экономикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯКОСОВОВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала