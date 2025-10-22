Госдума поддержала проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он предусматривает утверждение бюджета фонда на 2026 год по доходам на уровне 4,712 триллиона рублей, на 2027 год - 5,061 триллиона, на 2028 год - 5,419 триллиона; по расходам - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона соответственно. Основным источником доходов определены страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2026 году 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%.
Таким образом, бюджет фонда на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который в 2026 году составит около 82 миллиардов рублей, в 2027 году - 80 миллиардов, в 2028 году - 85 миллиардов рублей.
Бюджету ФОМС будут предоставляться межбюджетные трансферты: в 2026 году в объеме около 481,356 миллиарда рублей, в 2027 году - 497,967 миллиарда, в 2028 году - 519,88 миллиарда.
Основной статьей расходов бюджета ФОМС является субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в регионах. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 83%. На 2026 год субвенция предусмотрена в размере 3,992 триллиона рублей, на 2027 год - 4,312 триллиона, на 2028 год - 4,629 триллиона.
По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2026 году составит 9,7%, в 2027 году - 8%, в 2028 году - 7,3%. Начиная с 2026 года размер субвенции определяется с учетом финансового обеспечения реализации базовой программы ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.