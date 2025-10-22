Ford отзывает более 1,4 миллиона автомобилей в США

https://1prime.ru/20251022/ford-863803093.html

2025-10-22T13:03+0300

бизнес

сша

ford

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США более 1,4 миллиона автомобилей из-за неполадок в работе камеры заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые модели Flex 2015-2019 годов выпуска, Explorer, Lincoln MKT, Lincoln MKZ 2015 года выпуска, C-Max, Escape, Taurus годов выпуска 2015-2016, Fusion года выпуска 2016, Taurus годов выпуска 2018-2019, Lincoln MKT, Fiesta годов выпуска 2019. При движении автомобиля задним ходом камера заднего вида может отображать искаженное, нестабильное или пустое изображение", - говорится в сообщении. Всего Ford отзывает 1 448 655 автомобилей. Сбои в работе камеры заднего вида могут ограничивать видимость водителя, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации, предупреждает NHTSA. В сообщении уточняется, что дилеры бесплатно проведут осмотр и при необходимости проведут замену камеры заднего вида. Ford уже сообщал о подобных проблемах в работе камеры заднего вида, ранее в октябре отзыву подлежали 291 901 автомобилей, а в сентябре их количество составляло более 1 миллиона. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

сша

2025

бизнес, сша, ford