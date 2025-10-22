Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут - 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:09+0300
2025-10-22T16:09+0300
экономика
рынок
индексы
торги
netflix
tesla
nasdaq composite
16:09 22.10.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на ожиданиях прибыли корпораций

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду, в особенности - индикатор широкого рынка, на ожидании позитивных финансовых показателей корпораций, при этом индекс Nasdaq-100 в минусе, поскольку от технологического сектора уже были слишком большие ожидания, что и подтверждается первыми отчётами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) символически растёт - на 0,01%, до 47 138 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижается на 0,13%, до 25 262,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - поднимается на 0,09%, до 6 779,25 пункта.
"Если корпоративные результаты продолжат превосходить прогнозы аналитиков, это может помочь росту S&P 500 в четвертом квартале", - сказал агентству Блумберг рыночный аналитик XS.com Линь Тран (Linh Tran).
При этом ожидания от прибыли крупных технологических компаний были пересмотрены в сторону повышения, так же отметил он. В то же время первые отчёты корпораций этого сектора скорее разочаровывают и недотягивают от этих ожиданий.
Так, на предторгах среды акции американского стримингового сервиса Netflix падают более чем на 7% после того, как компания опубликовала свой отчет. При этом хотя в прошлом квартале разводненная чистая прибыль компании в пересчете на одну акцию и выросла до 5,87 доллара с 5,4 доллара годом ранее, но прогноз аналитиков составлял 6,96 доллара.
Аналитики ожидают других финансовых отчетов, среди которых на этой неделе опубликуют свои финансовые показатели американский производитель электромобилей Tesla, которому ранее в среду пришлось отозвать почти 13 тысяч своих машин из-за бракованных аккумуляторов, и один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel.
АТБ призвала Петербургскую биржу к жесткому контролю за отгрузками топлива
