Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут

2025-10-22T16:09+0300

экономика

рынок

индексы

торги

netflix

tesla

nasdaq composite

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду, в особенности - индикатор широкого рынка, на ожидании позитивных финансовых показателей корпораций, при этом индекс Nasdaq-100 в минусе, поскольку от технологического сектора уже были слишком большие ожидания, что и подтверждается первыми отчётами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) символически растёт - на 0,01%, до 47 138 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижается на 0,13%, до 25 262,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - поднимается на 0,09%, до 6 779,25 пункта. "Если корпоративные результаты продолжат превосходить прогнозы аналитиков, это может помочь росту S&P 500 в четвертом квартале", - сказал агентству Блумберг рыночный аналитик XS.com Линь Тран (Linh Tran). При этом ожидания от прибыли крупных технологических компаний были пересмотрены в сторону повышения, так же отметил он. В то же время первые отчёты корпораций этого сектора скорее разочаровывают и недотягивают от этих ожиданий. Так, на предторгах среды акции американского стримингового сервиса Netflix падают более чем на 7% после того, как компания опубликовала свой отчет. При этом хотя в прошлом квартале разводненная чистая прибыль компании в пересчете на одну акцию и выросла до 5,87 доллара с 5,4 доллара годом ранее, но прогноз аналитиков составлял 6,96 доллара. Аналитики ожидают других финансовых отчетов, среди которых на этой неделе опубликуют свои финансовые показатели американский производитель электромобилей Tesla, которому ранее в среду пришлось отозвать почти 13 тысяч своих машин из-за бракованных аккумуляторов, и один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel.

