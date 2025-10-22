Цены на газ в Европе упали на один процент
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%, до $382 за тыс кубометров
Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились на 1% - до 382 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 387,3 доллара (+0,1%), что стало ценовым максимумом. Ценовой минимум составил 379,7 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 381,5 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 386,8 доллара за тысячу кубометров.
В середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за 2024 год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, снизившись на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.