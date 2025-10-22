Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и Туркмения увеличили объем торговли газом
21:25 22.10.2025 (обновлено: 21:26 22.10.2025)
 
Китай и Туркмения увеличили объем торговли газом

CNPC: объем торговли газом между Китаем и Туркменией достиг 450 миллиардов кубов

АШХАБАД, 22 окт - ПРАЙМ. Совокупный объем торговли природным газом между Китаем и Туркменией достиг 450 миллиардов кубометров с момента подписания соглашения о купле-продаже в 2007 году, заявил в среду генеральный директор CNPC по Центральной Азии и России Чэнь Хуайлун.
"С момента подписания в 2007 году соглашения о купле-продаже природного газа и договора о разделе продукции по правобережью реки Амударьи под стратегическим руководством глав двух государств сотрудничество расширилось по многим направлениям… а объем торговли природным газом… неуклонно растет, достигнув совокупного объема в 450 миллиардов кубометров", - сообщил он на международной конференции "Нефть и газ Туркмении - 2025".
Туркмения является крупным экспортером трубопроводного газа в Китай и поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. Ежегодный объем поставок составляет около 40 миллиардов кубометров. Ранее сообщалось, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркмения - Узбекистан - Таджикистан - Киргизия - Китай. Со строительством четвертой линии и выхода трубопровода на проектную мощность поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении - 2025" проходят в Ашхабаде 22-24 октября.
Dragon Oil хочет продлить контракт по добыче нефти в Туркмении
20:37
 
Экономика Газ РОССИЯ КИТАЙ ТУРКМЕНИЯ УЗБЕКИСТАН CNPC
 
 
