Госдума может в ноябре рассмотреть проект о больничных для самозанятых
Госдума может в ноябре рассмотреть проект о больничных для самозанятых
2025-10-22
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума может в ноябре рассмотреть в первом чтении законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – ноябрь 2025 года", - сказано в документе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале октября.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что изменениями в законодательство предусмотрено, что со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для этого с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы.
Согласно законопроекту, размер страховых выплат в случае временной нетрудоспособности составит 35 или 50 тысяч рублей, а ежемесячный взнос самозанятого составит 1344 или 1920 рублей.
