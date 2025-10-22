Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в азартные игры - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в азартные игры
В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в азартные игры
2025-10-22T04:21+0300
2025-10-22T04:21+0300
общество
бизнес
экономика
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин межфракционный законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") "Предлагается дополнить статью 151 УК РФ новым составом антиобщественных действий, а именно вовлечением несовершеннолетнего в азартные игры, что позволит подвести под уголовную ответственность лиц, склоняющих детей к этому виду деятельности, и поставить его в один ряд с такими общественно опасными деяниями, как вовлечение в систематическое употребление алкоголя или попрошайничество", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время Уголовный кодекс запрещает вовлекать несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (статья 151 УК РФ). Если совершеннолетний человек вовлекает ребенка к систематическому употреблению алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничеству или попрошайничеству, это считается преступлением. За такие действия предусмотрено несколько видов наказания: обязательные работы до 480 часов, исправительные работы от года до двух лет, арест на срок от трех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет. Данную статью предлагается дополнить таким составом, как "вовлечение несовершеннолетнего в азартные игры". Кроме того, проектом предлагается ввести в УК РФ новую статью о незаконной рекламе азартных игр. За рекламу запрещенных игорных заведений, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Согласно инициативе, если реклама была направлена на несовершеннолетних, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Для преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, или с использованием СМИ, или принесших крупный доход, проектом предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет. "Мы сталкиваемся с настоящей эпидемией, которая калечит наших детей. Интернет стал минным полем. Блогеры и стримеры зарабатывают миллионы на рекламе нелегальных казино. Беззастенчиво заманивают подростков в азартные игры, обещая легкие деньги. Это не просто обман - это преступление, которое разрушает семьи, толкает детей на кражи и даже доводит до трагедий", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что данный законопроект - не только наказание для тех, кто наживается на уязвимости молодежи, но и шаг к созданию безопасной среды, где дети будут защищены от цифровых ловушек.
общество , бизнес
Общество , Бизнес, Экономика
04:21 22.10.2025
 
В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в азартные игры

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в азартные игры

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин межфракционный законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду")
"Предлагается дополнить статью 151 УК РФ новым составом антиобщественных действий, а именно вовлечением несовершеннолетнего в азартные игры, что позволит подвести под уголовную ответственность лиц, склоняющих детей к этому виду деятельности, и поставить его в один ряд с такими общественно опасными деяниями, как вовлечение в систематическое употребление алкоголя или попрошайничество", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время Уголовный кодекс запрещает вовлекать несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (статья 151 УК РФ). Если совершеннолетний человек вовлекает ребенка к систематическому употреблению алкоголя, одурманивающих веществ, бродяжничеству или попрошайничеству, это считается преступлением. За такие действия предусмотрено несколько видов наказания: обязательные работы до 480 часов, исправительные работы от года до двух лет, арест на срок от трех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет. Данную статью предлагается дополнить таким составом, как "вовлечение несовершеннолетнего в азартные игры".
Кроме того, проектом предлагается ввести в УК РФ новую статью о незаконной рекламе азартных игр. За рекламу запрещенных игорных заведений, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.
Согласно инициативе, если реклама была направлена на несовершеннолетних, наказание ужесточается до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Для преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, или с использованием СМИ, или принесших крупный доход, проектом предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет.
"Мы сталкиваемся с настоящей эпидемией, которая калечит наших детей. Интернет стал минным полем. Блогеры и стримеры зарабатывают миллионы на рекламе нелегальных казино. Беззастенчиво заманивают подростков в азартные игры, обещая легкие деньги. Это не просто обман - это преступление, которое разрушает семьи, толкает детей на кражи и даже доводит до трагедий", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она отметила, что данный законопроект - не только наказание для тех, кто наживается на уязвимости молодежи, но и шаг к созданию безопасной среды, где дети будут защищены от цифровых ловушек.
 
