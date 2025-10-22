Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Heineken за девять месяцев снизил выручку на 4,7 процента - 22.10.2025
Heineken за девять месяцев снизил выручку на 4,7 процента
Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизилась на 4,7% в годовом выражении - до 25,636 миллиарда евро
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизилась на 4,7% в годовом выражении - до 25,636 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. При этом выручка концерна только за третий квартал сократилась на 4%, до 8,712 миллиарда евро. По итогам трех кварталов компания продала 175,4 миллиона гектолитров пива - на 2,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Органическое уменьшение продаж составило 2,3%. В странах Северной и Южной Америки продажи пива снизились на 3,2% в годовом выражении, до 62,7 миллиона гектолитров, в Европе - на 4,8%, до 57,4 миллиона. В Африке и на Ближнем Востоке - сократились на 1,4%, до 21,1 миллиона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 1,8%, до 34,3 миллиона гектолитров. В третьем квартале общие продажи пива снизились на 4,7%, до 59 миллионов гектолитров (прогноз составлял 59,2 миллиона). В Азиатско-Тихоокеанском регионе они сократились на 0,9%, до 10,6 миллиона гектолитров. В Европе зафиксировано снижение на 4,5%, до 21,2 миллиона гектолитров, в Африке и на Ближнем Востоке - уменьшение на 1,4%, до 6,8 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки объем продаж снизился на 7,2%, до 20,5 миллиона гектолитров. В компании также отметили, что с учетом текущей оценки краткосрочного потребительского спроса ожидается умеренное снижение продаж в текущем году. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
09:50 22.10.2025
 
Heineken за девять месяцев снизил выручку на 4,7 процента

Выручка Heineken за девять месяцев упала на 4,7 процента до 25,6 миллиарда евро

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизилась на 4,7% в годовом выражении - до 25,636 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
При этом выручка концерна только за третий квартал сократилась на 4%, до 8,712 миллиарда евро.
По итогам трех кварталов компания продала 175,4 миллиона гектолитров пива - на 2,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Органическое уменьшение продаж составило 2,3%.
В странах Северной и Южной Америки продажи пива снизились на 3,2% в годовом выражении, до 62,7 миллиона гектолитров, в Европе - на 4,8%, до 57,4 миллиона. В Африке и на Ближнем Востоке - сократились на 1,4%, до 21,1 миллиона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 1,8%, до 34,3 миллиона гектолитров.
В третьем квартале общие продажи пива снизились на 4,7%, до 59 миллионов гектолитров (прогноз составлял 59,2 миллиона). В Азиатско-Тихоокеанском регионе они сократились на 0,9%, до 10,6 миллиона гектолитров. В Европе зафиксировано снижение на 4,5%, до 21,2 миллиона гектолитров, в Африке и на Ближнем Востоке - уменьшение на 1,4%, до 6,8 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки объем продаж снизился на 7,2%, до 20,5 миллиона гектолитров.
В компании также отметили, что с учетом текущей оценки краткосрочного потребительского спроса ожидается умеренное снижение продаж в текущем году.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
