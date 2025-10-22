https://1prime.ru/20251022/iena-863793179.html

Иена слабо укрепляется к доллару

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Иена слабо укрепляется к доллару в среду утром на неопределенности вокруг перспектив увеличения учетной ставки Банка Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.32 мск курс доллара к иене снижался до 151,77 иены с уровня прошлого закрытия в 151,92 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1615 доллара за евро с 1,16 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 98,85 пункта. Аналитики оценивают возможности изменения величины учетной ставки в сторону повышения на октябрьском заседании Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. "Вероятность повышения учетной ставки на заседании в октябре остается низкой в течение некоторого времени", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Morgan Stanley MUFG Securities. "В зависимости от того, будут ли содержаться позитивные сигналы в комментариях (главы Банка Японии - ред). Кадзуо Уэды во время пресс-конференции, в том числе в его оценке влияния пошлин на состояние экономики США и на деятельность японских компаний, будет определяться возможность повышения ставки на следующем заседании в декабре", - добавляют они. Во вторник Санаэ Такаити стала новым премьер-министром Японии и первой женщиной в истории страны на этом посту. Вечером во вторник она сформировала кабинет министров, который прошел церемонию утверждения императором Нарухито.

