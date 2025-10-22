https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863793708.html

Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 4%, а также рост потребительских цен в месячном выражении на 0,2%.

