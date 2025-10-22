Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа - 22.10.2025
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа
2025-10-22T09:15+0300
2025-10-22T09:15+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 4%, а также рост потребительских цен в месячном выражении на 0,2%.
великобритания
Новости
мировая экономика, великобритания
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:15 22.10.2025
 
Годовая инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне августа

Годовая инфляция в Великобритании в сентябре составила 3,8 процента

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 4%, а также рост потребительских цен в месячном выражении на 0,2%.
Netflix
Акции Netflix дешевеют более чем на шесть процентов
08:26
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
