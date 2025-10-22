https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863810017.html
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре - 22.10.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:38+0300
2025-10-22T16:38+0300
2025-10-22T16:38+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6% в октябре", - сказано в материале. В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,04% неделей ранее. По прогнозу министерства, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.
