Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре - 22.10.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре - 22.10.2025, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:38+0300
2025-10-22T16:38+0300
россия
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6% в октябре", - сказано в материале. В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,04% неделей ранее. По прогнозу министерства, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.
рф
россия, финансы, рф, банк россия
РОССИЯ, Финансы, РФ, банк Россия
16:38 22.10.2025
 
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре

Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6% в октябре", - сказано в материале.
В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 13 октября составила 8,08% в годовом выражении против 8,04% неделей ранее. По прогнозу министерства, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.
РОССИЯФинансыРФбанк Россия
 
 
