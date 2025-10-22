Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22% - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863815168.html
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22% - 22.10.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%
Инфляция в России за период с 14 по 20 октября составила 0,22% против 0,21% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,95%, сообщил в среду Росстат. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:33+0300
2025-10-22T19:33+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 14 по 20 октября составила 0,22% против 0,21% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,95%, сообщил в среду Росстат. "За период с 14 по 20 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала месяца – 100,63%, с начала года – 104,95%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,9%. В частности, помидоры подорожали на 6,2%, огурцы - на 3,4%, картофель - на 2,4%, капуста - на 1,9%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,7%, свекла - на 0,5%. Снизились цены на морковь - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,6%, гречку - на 0,7%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%. Сосиски, сардельки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль подорожали на 0,4%; говядина, мясо кур, сметана, мука и чай - на 0,3%; молоко, подсолнечное масло, хлеб - на 0,2%; печенье и творог - на 0,1%. Снизились цены на сахар - на 0,5%, баранину - на 0,3%; сливочное масло, маргарин и вермишель - на 0,2%; вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,7%, туалетное мыло - на 0,5%, стиральные порошки - на 0,4%, пеленки для новорожденных и зубные щетки - на 0,2%. Снизились цены на спички и гигиенические прокладки - на 0,2%, хозяйственное мыло, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Электропылесосы на неделе с 14 по 20 октября подорожали на 1,5%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили выросли на 0,1%. Бензин за неделю прибавил в цене 0,6%, дизельное топливо - 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол - на 0,4%, активированный уголь и трекрезан - на 0,3%, лизобакт - на 0,2%, левомеколь - на 0,1%. Подешевел анальгин - на 0,2%, нимесулид и пенталгин - на 0,1%.
https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863810017.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_5f769032d44294e3cde08506dd3b2262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:33 22.10.2025
 
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%

Росстат: инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 14 по 20 октября составила 0,22% против 0,21% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,95%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 14 по 20 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала месяца – 100,63%, с начала года – 104,95%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,9%. В частности, помидоры подорожали на 6,2%, огурцы - на 3,4%, картофель - на 2,4%, капуста - на 1,9%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,7%, свекла - на 0,5%. Снизились цены на морковь - на 0,3%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,6%, гречку - на 0,7%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%. Сосиски, сардельки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль подорожали на 0,4%; говядина, мясо кур, сметана, мука и чай - на 0,3%; молоко, подсолнечное масло, хлеб - на 0,2%; печенье и творог - на 0,1%.
Снизились цены на сахар - на 0,5%, баранину - на 0,3%; сливочное масло, маргарин и вермишель - на 0,2%; вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,7%, туалетное мыло - на 0,5%, стиральные порошки - на 0,4%, пеленки для новорожденных и зубные щетки - на 0,2%. Снизились цены на спички и гигиенические прокладки - на 0,2%, хозяйственное мыло, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.
Электропылесосы на неделе с 14 по 20 октября подорожали на 1,5%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили выросли на 0,1%. Бензин за неделю прибавил в цене 0,6%, дизельное топливо - 0,4%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол - на 0,4%, активированный уголь и трекрезан - на 0,3%, лизобакт - на 0,2%, левомеколь - на 0,1%. Подешевел анальгин - на 0,2%, нимесулид и пенталгин - на 0,1%.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре
16:38
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала