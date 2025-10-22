https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863815168.html

Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%

22.10.2025

Инфляция в России за период с 14 по 20 октября составила 0,22% против 0,21% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,95%, сообщил в среду Росстат. | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 14 по 20 октября составила 0,22% против 0,21% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,95%, сообщил в среду Росстат. "За период с 14 по 20 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала месяца – 100,63%, с начала года – 104,95%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,9%. В частности, помидоры подорожали на 6,2%, огурцы - на 3,4%, картофель - на 2,4%, капуста - на 1,9%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,7%, свекла - на 0,5%. Снизились цены на морковь - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 1,6%, гречку - на 0,7%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%. Сосиски, сардельки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль подорожали на 0,4%; говядина, мясо кур, сметана, мука и чай - на 0,3%; молоко, подсолнечное масло, хлеб - на 0,2%; печенье и творог - на 0,1%. Снизились цены на сахар - на 0,5%, баранину - на 0,3%; сливочное масло, маргарин и вермишель - на 0,2%; вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,7%, туалетное мыло - на 0,5%, стиральные порошки - на 0,4%, пеленки для новорожденных и зубные щетки - на 0,2%. Снизились цены на спички и гигиенические прокладки - на 0,2%, хозяйственное мыло, детские подгузники и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Электропылесосы на неделе с 14 по 20 октября подорожали на 1,5%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые отечественные и иностранные автомобили выросли на 0,1%. Бензин за неделю прибавил в цене 0,6%, дизельное топливо - 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол - на 0,4%, активированный уголь и трекрезан - на 0,3%, лизобакт - на 0,2%, левомеколь - на 0,1%. Подешевел анальгин - на 0,2%, нимесулид и пенталгин - на 0,1%.

