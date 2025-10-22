Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО - 22.10.2025
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:20+0300
2025-10-22T17:20+0300
общество
россия
тимур иванов
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash."В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — сообщается в публикации.По информации Mash, Иванов готов отправиться на передовую и не отсиживаться в тылу.По словам адвоката Дениса Балуева, шансы на удовлетворение его просьбы невелики из-за возраста Иванова и его доступа к государственной тайне.Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денежных средств, а также в незаконном хранении и переделке оружия. Он не согласен с предъявленными обвинениями. Расследование завершилось в сентябре, и теперь бывший заместитель министра знакомится с материалами дела, которое насчитывает примерно 300 томов. Московский городской суд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 100 миллионов рублей за хищение. Приговор был обжалован.
общество , россия, тимур иванов
Общество , РОССИЯ, Тимур Иванов
17:20 22.10.2025
 
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО

Mash: экс-министр обороны Иванов попросился штурмовиком в зону СВО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывшему замминистра обороны РФ Тимур Иванов
Бывшему замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash.
"В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — сообщается в публикации.
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
2 октября, 12:04
По информации Mash, Иванов готов отправиться на передовую и не отсиживаться в тылу.
По словам адвоката Дениса Балуева, шансы на удовлетворение его просьбы невелики из-за возраста Иванова и его доступа к государственной тайне.
ГП потребовала изъять у Тимура Иванова имущество на 1,2 миллиарда рублей
21 августа, 16:07
Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денежных средств, а также в незаконном хранении и переделке оружия. Он не согласен с предъявленными обвинениями. Расследование завершилось в сентябре, и теперь бывший заместитель министра знакомится с материалами дела, которое насчитывает примерно 300 томов.
Московский городской суд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 100 миллионов рублей за хищение. Приговор был обжалован.
Адвокат Иванова высказался об иске Генпрокуратуры об изъятии имущества
20 августа, 21:42
 
Общество РОССИЯ Тимур Иванов
 
 
