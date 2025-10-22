https://1prime.ru/20251022/ivanov-863811622.html
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО - 22.10.2025, ПРАЙМ
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:20+0300
2025-10-22T17:20+0300
2025-10-22T17:20+0300
общество
россия
тимур иванов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/01/859075731_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_38b2b14d735dbc2cf47b9d098da1dd92.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash."В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — сообщается в публикации.По информации Mash, Иванов готов отправиться на передовую и не отсиживаться в тылу.По словам адвоката Дениса Балуева, шансы на удовлетворение его просьбы невелики из-за возраста Иванова и его доступа к государственной тайне.Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денежных средств, а также в незаконном хранении и переделке оружия. Он не согласен с предъявленными обвинениями. Расследование завершилось в сентябре, и теперь бывший заместитель министра знакомится с материалами дела, которое насчитывает примерно 300 томов. Московский городской суд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 100 миллионов рублей за хищение. Приговор был обжалован.
https://1prime.ru/20251002/ivanov-863070092.html
https://1prime.ru/20250821/ivanov-861050886.html
https://1prime.ru/20250820/sud-861008129.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/01/859075731_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7d0990be9d637b1b333b9caf0a92e829.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, тимур иванов
Общество , РОССИЯ, Тимур Иванов
Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО
Mash: экс-министр обороны Иванов попросился штурмовиком в зону СВО
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash
.
"В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — сообщается в публикации.
Суд отложил проверку заявления банка ПСБ о банкротстве Тимура Иванова
По информации Mash, Иванов
готов отправиться на передовую и не отсиживаться в тылу.
По словам адвоката Дениса Балуева, шансы на удовлетворение его просьбы невелики из-за возраста Иванова и его доступа к государственной тайне.
ГП потребовала изъять у Тимура Иванова имущество на 1,2 миллиарда рублей
Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денежных средств, а также в незаконном хранении и переделке оружия. Он не согласен с предъявленными обвинениями. Расследование завершилось в сентябре, и теперь бывший заместитель министра знакомится с материалами дела, которое насчитывает примерно 300 томов.
Московский городской суд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 100 миллионов рублей за хищение. Приговор был обжалован.
Адвокат Иванова высказался об иске Генпрокуратуры об изъятии имущества