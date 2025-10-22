https://1prime.ru/20251022/ivanov-863811622.html

Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО

Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО - 22.10.2025, ПРАЙМ

Осужденный экс-министр обороны Иванов готов отправиться на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash.

общество

россия

тимур иванов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/01/859075731_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_38b2b14d735dbc2cf47b9d098da1dd92.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов изъявил желание отправиться на СВО в качестве штурмовика, сообщил Telegram-канал Mash."В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — сообщается в публикации.По информации Mash, Иванов готов отправиться на передовую и не отсиживаться в тылу.По словам адвоката Дениса Балуева, шансы на удовлетворение его просьбы невелики из-за возраста Иванова и его доступа к государственной тайне.Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денежных средств, а также в незаконном хранении и переделке оружия. Он не согласен с предъявленными обвинениями. Расследование завершилось в сентябре, и теперь бывший заместитель министра знакомится с материалами дела, которое насчитывает примерно 300 томов. Московский городской суд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы и наложил штраф в размере 100 миллионов рублей за хищение. Приговор был обжалован.

2025

