https://1prime.ru/20251022/katar-863797044.html

Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам

Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам - 22.10.2025, ПРАЙМ

Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам

Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T10:49+0300

2025-10-22T10:49+0300

2025-10-22T11:42+0300

энергетика

газ

мировая экономика

катар

сша

европа

ес

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799497_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_553985d4fee52fb613acdc68c5703c01.jpg

ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать доступные энергоносители в связи с директивой ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний целям устойчивого развития (CSDDD). Текст письма предоставлен пресс-службой компании QatarEnergy. В открытом письме в адрес глав государств Евросоюза, подписанном государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США Крисом Райтом подчеркивается, что "CSDDD в его нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС". Кроме того, Райт и аль-Кааби отметили, что положения CSDDD "создают большие проблемы и серьезно подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнерские отношения и операции в ЕС". "Мы как союзники и друзья ЕС искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме. Министры энергетики призвали ЕС и его государства-члены незамедлительно принять меры для решения этих проблем, либо полностью отменив CSDDD, либо исключив из него наиболее экономически разрушительные положения. Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.

https://1prime.ru/20251017/tramp-863649628.html

катар

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, катар, сша, европа, ес, qatarenergy