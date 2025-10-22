https://1prime.ru/20251022/katar-863797044.html
Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам
2025-10-22T10:49+0300
2025-10-22T10:49+0300
2025-10-22T11:42+0300
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать доступные энергоносители в связи с директивой ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний целям устойчивого развития (CSDDD). Текст письма предоставлен пресс-службой компании QatarEnergy. В открытом письме в адрес глав государств Евросоюза, подписанном государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США Крисом Райтом подчеркивается, что "CSDDD в его нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС". Кроме того, Райт и аль-Кааби отметили, что положения CSDDD "создают большие проблемы и серьезно подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнерские отношения и операции в ЕС". "Мы как союзники и друзья ЕС искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме. Министры энергетики призвали ЕС и его государства-члены незамедлительно принять меры для решения этих проблем, либо полностью отменив CSDDD, либо исключив из него наиболее экономически разрушительные положения. Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам из-за новой директивы
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать доступные энергоносители в связи с директивой ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний целям устойчивого развития (CSDDD). Текст письма предоставлен пресс-службой компании QatarEnergy.
В открытом письме в адрес глав государств Евросоюза,
подписанном государственным министром по вопросам энергетики Катара
Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США
Крисом Райтом подчеркивается, что "CSDDD в его нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе
, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС".
Кроме того, Райт и аль-Кааби отметили, что положения CSDDD "создают большие проблемы и серьезно подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнерские отношения и операции в ЕС".
"Мы как союзники и друзья ЕС искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме.
Министры энергетики призвали ЕС и его государства-члены незамедлительно принять меры для решения этих проблем, либо полностью отменив CSDDD, либо исключив из него наиболее экономически разрушительные положения.
Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
