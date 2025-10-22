Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать доступные энергоносители в связи с директивой ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний целям устойчивого развития (CSDDD). Текст письма предоставлен пресс-службой компании QatarEnergy. В открытом письме в адрес глав государств Евросоюза, подписанном государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США Крисом Райтом подчеркивается, что "CSDDD в его нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС". Кроме того, Райт и аль-Кааби отметили, что положения CSDDD "создают большие проблемы и серьезно подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнерские отношения и операции в ЕС". "Мы как союзники и друзья ЕС искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме. Министры энергетики призвали ЕС и его государства-члены незамедлительно принять меры для решения этих проблем, либо полностью отменив CSDDD, либо исключив из него наиболее экономически разрушительные положения. Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
газ, мировая экономика, катар, сша, европа, ес, qatarenergy
Энергетика, Газ, Мировая экономика, КАТАР, США, ЕВРОПА, ЕС, QatarEnergy
10:49 22.10.2025 (обновлено: 11:42 22.10.2025)
 
Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам

Катар и США предупредили ЕС об угрозе энергопоставкам из-за новой директивы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги США и ЕС. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
ДОХА, 22 окт - ПРАЙМ. Руководители министерств энергетики Катара и США направили совместное открытое послание главам стран Евросоюза, выразив сомнение в возможности ЕС получать доступные энергоносители в связи с директивой ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний целям устойчивого развития (CSDDD). Текст письма предоставлен пресс-службой компании QatarEnergy.
В открытом письме в адрес глав государств Евросоюза, подписанном государственным министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой аль-Кааби и министром энергетики США Крисом Райтом подчеркивается, что "CSDDD в его нынешней редакции представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий по всей Европе, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС".
Кроме того, Райт и аль-Кааби отметили, что положения CSDDD "создают большие проблемы и серьезно подрывают способность американского, катарского и более широкого международного энергетического сообщества поддерживать и расширять свои партнерские отношения и операции в ЕС".
"Мы как союзники и друзья ЕС искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме.
Министры энергетики призвали ЕС и его государства-члены незамедлительно принять меры для решения этих проблем, либо полностью отменив CSDDD, либо исключив из него наиболее экономически разрушительные положения.
Ранее аль-Кааби заявил агентству Рейтер, что директива ЕС по проверке компаний на соответствие целям устойчивого развития, которая должна вступить в силу в 2027 году, может привести к прекращению поставок Катаром сжиженного природного газа на европейский рынок, особенно в связи с возможностью потенциального штрафа в размере до 5% от общей мировой выручки, если компании не имеют планов по адаптации к изменению климата.
