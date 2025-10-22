Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/kitaj-863787932.html
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза - 22.10.2025, ПРАЙМ
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза
Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов, и это месячный максимум с прошлого года,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T02:15+0300
2025-10-22T02:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
лаос
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863787932.jpg?1761088518
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов, и это месячный максимум с прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Согласно данным ведомства, это максимальное значение с января прошлого года - тогда сумма достигала 182,3 миллиона долларов. Тем самым Россия в сентябре сохранила за собой статус крупнейшего экспортера в Китай, обеспечив больше трети потребностей страны в импортном товаре. В этом плане Россия оказалась впереди Лаоса (21%) и Канады (14%). В целом Китай увеличил зарубежные закупки удобрений почти в полтора раза - до 474,7 миллиона долларов.
китай
лаос
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, лаос, канада
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Лаос, КАНАДА
02:15 22.10.2025
 
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза

Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов, и это месячный максимум с прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Согласно данным ведомства, это максимальное значение с января прошлого года - тогда сумма достигала 182,3 миллиона долларов.
Тем самым Россия в сентябре сохранила за собой статус крупнейшего экспортера в Китай, обеспечив больше трети потребностей страны в импортном товаре. В этом плане Россия оказалась впереди Лаоса (21%) и Канады (14%).
В целом Китай увеличил зарубежные закупки удобрений почти в полтора раза - до 474,7 миллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙЛаосКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала