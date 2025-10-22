https://1prime.ru/20251022/kitaj-863787932.html

Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре в месячном выражении нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза, до 178,7 миллиона долларов, и это месячный максимум с прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Согласно данным ведомства, это максимальное значение с января прошлого года - тогда сумма достигала 182,3 миллиона долларов. Тем самым Россия в сентябре сохранила за собой статус крупнейшего экспортера в Китай, обеспечив больше трети потребностей страны в импортном товаре. В этом плане Россия оказалась впереди Лаоса (21%) и Канады (14%). В целом Китай увеличил зарубежные закупки удобрений почти в полтора раза - до 474,7 миллиона долларов.

