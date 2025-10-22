https://1prime.ru/20251022/kompanija-863789907.html

Компания Anker Japan объявила об отзыве около 520 тысяч устройств, включая мобильные аккумуляторы и беспроводные колонки, после сообщений о возгораниях,... | 22.10.2025, ПРАЙМ

ТОКИО, 22 окт - ПРАЙМ. Компания Anker Japan объявила об отзыве около 520 тысяч устройств, включая мобильные аккумуляторы и беспроводные колонки, после сообщений о возгораниях, говорится в уведомлении, опубликованном министерством экономики, торговли и промышленности Японии. В частности, отзыву подлежат четыре модели: Anker PowerCore 10000, Soundcore 3, Soundcore Motion X600 и Anker PowerConf S500, произведенные и реализованные в Японии с декабря 2022 по октябрь 2025 года. Всего под отзыв попадает свыше 410 тысяч внешних аккумуляторов PowerCore, более 90 тысяч колонок Soundcore 3, около 11 тысяч колонок Motion X600 и почти 9 тысяч спикеров PowerConf S500. По данным ведомства, в стране зафиксирован 41 инцидент, связанный с возгоранием или перегревом аккумуляторных элементов данных устройств. В компании заявили, что причиной проблем стало "попадание микрочастиц, образовавшихся на этапе резки электродов, внутрь батарейных ячеек" на производстве одного из поставщиков. "Мы глубоко сожалеем о беспокойстве и неудобствах, причинённых нашим клиентам. Безопасность пользователей для нас - абсолютный приоритет", - говорится, в свою очередь, в пресс-релизе Anker Japan. Также отмечается, что производитель прекратил продажи указанных моделей, разорвал контракт с поставщиком аккумуляторов и усилил контроль качества.

технологии, япония