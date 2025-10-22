Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин и ЦБ подготовят предложения по расчетам в криптовалюте - 22.10.2025
Минфин и ЦБ подготовят предложения по расчетам в криптовалюте
Минфин и ЦБ подготовят предложения по расчетам в криптовалюте - 22.10.2025, ПРАЙМ
Минфин и ЦБ подготовят предложения по расчетам в криптовалюте
Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:30+0300
2025-10-22T19:30+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
минфин
банк россия
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр финансов Антон Силуанов. "Мы начали заниматься формированием реестра майнеров. В этом реестре сейчас находятся 1364 зарегистрированных майнера… Мы с Центральным банком договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов, работы криптобирж. С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу, и с этих расчетов... мы могли соответственно брать налоги и учитывать в налогообложении", - сказал он на пленарном заседании Госдумы. "В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами", - добавил он.
финансы, россия, антон силуанов, минфин, банк россия, центральные банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, банк Россия, центральные банки
19:30 22.10.2025
 
Минфин и ЦБ подготовят предложения по расчетам в криптовалюте

Минфин и ЦБ РФ подготовят предложения по межгосударственным расчетам в криптовалюте

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
Криптовалюта, сток. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Мы начали заниматься формированием реестра майнеров. В этом реестре сейчас находятся 1364 зарегистрированных майнера… Мы с Центральным банком договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты, о регулировании криптообменов, работы криптобирж. С тем, чтобы это направление было легализовано, получило законодательную основу, и с этих расчетов... мы могли соответственно брать налоги и учитывать в налогообложении", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
"В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами", - добавил он.
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
МВФ прокомментировал планы Трампа сделать США мировой столицей криптовалют
14 октября, 22:09
 
Экономика Финансы РОССИЯ Антон Силуанов Минфин банк Россия центральные банки
 
 
