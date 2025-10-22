https://1prime.ru/20251022/kurs-863812767.html
ЦБ установил официальные курсы валют на 23 октября
ЦБ установил официальные курсы валют на 23 октября
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 8,96 копейки, до 11,4541 рубля, доллара - на 30,74 копейки, до 81,6549 рубля, евро - на 8,87 копейки, до 94,7543 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
