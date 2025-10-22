https://1prime.ru/20251022/kurs-863819063.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам торгов среды

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки - до 11,37 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 2,28%, до 62,72 доллара за баррель. Неровный характерЮань снизился на 0,3%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,35-11,53 рубля. "Рубль продолжил торговаться "с переменным успехом", доллар на межбанке сегодня выскакивал чуть выше 82, юань переваливал за 11,5, после чего российская валюта снова укрепилась. Неровный характер движений рубля с периодическими укреплениями связан с продажами инвалюты компаниями в преддверии пиков налогового периода", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фундаментально же баланс факторов для рубля ухудшается - импорт растет, экспорт сокращается, цены на нефть с конца сентября ощутимо просели, добавил он. "ЦБ РФ, впрочем, зафиксировал ослабление рубля ко всем трем основным валютам. Поддержку российскому рублю в среду мог оказать приближающийся налоговый период, вынуждающий экспортеров продавать часть валютной выручки для уплаты налогов. Также на стороне национальной валюты играли растущие нефтяные котировки", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом геополитические новости были неоднозначными и не оказали заметное влияние на динамику валютного рынка, отметил эксперт. ПрогнозыВ четверг в случае отсутствия значимых геополитических стимулов курс CNYRUB может продолжить находиться внутри коридора в 11,3-11,5 рубля за юань, отметил Григорьев. "Присутствует вероятность, что ЦБ в эту пятницу опустит ключевую ставку - по крайней мере экономисты уже не столь единодушны в своем прогнозе монетарной паузы. Мы склонны полагать, что ставка в октябре останется неизменной, и ослабление рубля до конца года будет более сдержанным. Краткосрочно ждем доллар в области 80-83, юань - 11,25-11,55 рубля", - считает Шепелев.

