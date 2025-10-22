Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/lazar-863786818.html
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса - 22.10.2025, ПРАЙМ
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса
Главный раввин России Берл Лазар встретился в Израиле вечером во вторник с недавно освобожденным заложником, уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который более | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T01:05+0300
2025-10-22T01:05+0300
общество
израиль
донбасс
газа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863786818.jpg?1761084349
МОСКВА, 22 окт- ПРАЙМ. Главный раввин России Берл Лазар встретился в Израиле вечером во вторник с недавно освобожденным заложником, уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который более двух лет удерживался группировкой ХАМАС, Харкин рассказал, что нахождение в плену сделало его веру в Бога сильнее, сообщила РИА Новости пресс-служба главного раввина. "Встреча с Максимом была очень волнующей, он очень радовался моему приходу... Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать в Россию и если представится возможность хочет сам поблагодарить президента России Владимира Путина за помощь, которую Россия оказывала ему пока он был в плену и это хоть как-то облегчало его положение", - цитирует пресс-служба Лазара. Лазар заявил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом. "Он сказал, что и до похищения был человеком верующим, но нахождение в плену, которого он, конечно, никому не желает, сделало его мудрее, а веру в Бога сильнее", - отметил главный раввин России. По его словам, бывший заложник голодал в плену, потерял половину веса, но считает, что его матери было страшнее и тяжелее от переживаний за сына", - подчеркнул Лазар. Главный раввин России отметил, что сейчас Харкин молится за погибших заложников, тела которых ХАМАС пока не вернул семьям, и погибшие до сих пор не похоронены. "Этот человек стал гораздо сильнее морально, он стал иначе ценить жизнь и единство народа", - подчеркнул главный раввин. Уроженец Донбасса Максим Харкин, которого палестинские радикалы удерживали два года в плену в секторе Газа был освобожден 14 октября в рамках мирного соглашения палестинского движения ХАМАС с Израилем. Мать Харкина в беседе с РИА Новости рассказала, что Россия сыграла огромную роль в освобождении ее сына. Лично президент РФ просил вернуть ее сына, что "очень помогло ее сыну в плену".
израиль
донбасс
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , израиль, донбасс, газа, владимир путин
Общество , ИЗРАИЛЬ, ДОНБАСС, Газа, Владимир Путин
01:05 22.10.2025
 
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса

Лазар встретился с освобожденным заложником Харкиным

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт- ПРАЙМ. Главный раввин России Берл Лазар встретился в Израиле вечером во вторник с недавно освобожденным заложником, уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который более двух лет удерживался группировкой ХАМАС, Харкин рассказал, что нахождение в плену сделало его веру в Бога сильнее, сообщила РИА Новости пресс-служба главного раввина.
"Встреча с Максимом была очень волнующей, он очень радовался моему приходу... Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать в Россию и если представится возможность хочет сам поблагодарить президента России Владимира Путина за помощь, которую Россия оказывала ему пока он был в плену и это хоть как-то облегчало его положение", - цитирует пресс-служба Лазара.
Лазар заявил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом.
"Он сказал, что и до похищения был человеком верующим, но нахождение в плену, которого он, конечно, никому не желает, сделало его мудрее, а веру в Бога сильнее", - отметил главный раввин России. По его словам, бывший заложник голодал в плену, потерял половину веса, но считает, что его матери было страшнее и тяжелее от переживаний за сына", - подчеркнул Лазар.
Главный раввин России отметил, что сейчас Харкин молится за погибших заложников, тела которых ХАМАС пока не вернул семьям, и погибшие до сих пор не похоронены.
"Этот человек стал гораздо сильнее морально, он стал иначе ценить жизнь и единство народа", - подчеркнул главный раввин.
Уроженец Донбасса Максим Харкин, которого палестинские радикалы удерживали два года в плену в секторе Газа был освобожден 14 октября в рамках мирного соглашения палестинского движения ХАМАС с Израилем. Мать Харкина в беседе с РИА Новости рассказала, что Россия сыграла огромную роль в освобождении ее сына. Лично президент РФ просил вернуть ее сына, что "очень помогло ее сыну в плену".
 
ОбществоИЗРАИЛЬДОНБАССГазаВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала