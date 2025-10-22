https://1prime.ru/20251022/lazar-863786818.html
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса - 22.10.2025, ПРАЙМ
Лазар встретился с освобожденным заложником из Донбасса
Главный раввин России Берл Лазар встретился в Израиле вечером во вторник с недавно освобожденным заложником, уроженцем Донбасса Максимом Харкиным
МОСКВА, 22 окт- ПРАЙМ. Главный раввин России Берл Лазар встретился в Израиле вечером во вторник с недавно освобожденным заложником, уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который более двух лет удерживался группировкой ХАМАС, Харкин рассказал, что нахождение в плену сделало его веру в Бога сильнее, сообщила РИА Новости пресс-служба главного раввина.
"Встреча с Максимом была очень волнующей, он очень радовался моему приходу... Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать в Россию и если представится возможность хочет сам поблагодарить президента России Владимира Путина за помощь, которую Россия оказывала ему пока он был в плену и это хоть как-то облегчало его положение", - цитирует пресс-служба Лазара.
Лазар заявил, что Харкин считает свое освобождение настоящим чудом.
"Он сказал, что и до похищения был человеком верующим, но нахождение в плену, которого он, конечно, никому не желает, сделало его мудрее, а веру в Бога сильнее", - отметил главный раввин России. По его словам, бывший заложник голодал в плену, потерял половину веса, но считает, что его матери было страшнее и тяжелее от переживаний за сына", - подчеркнул Лазар.
Главный раввин России отметил, что сейчас Харкин молится за погибших заложников, тела которых ХАМАС пока не вернул семьям, и погибшие до сих пор не похоронены.
"Этот человек стал гораздо сильнее морально, он стал иначе ценить жизнь и единство народа", - подчеркнул главный раввин.
Уроженец Донбасса Максим Харкин, которого палестинские радикалы удерживали два года в плену в секторе Газа был освобожден 14 октября в рамках мирного соглашения палестинского движения ХАМАС с Израилем. Мать Харкина в беседе с РИА Новости рассказала, что Россия сыграла огромную роль в освобождении ее сына. Лично президент РФ просил вернуть ее сына, что "очень помогло ее сыну в плену".
