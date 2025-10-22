https://1prime.ru/20251022/lgoty-863821701.html

ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том числе льготы по земельному и имущественному налогам, а также при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ. Законопроект, в частности, содержит положения об оказании адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Например, для участников СВО и членов их семей устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам. А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе. Кроме того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста. Причем семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснял ранее Минфин России.

