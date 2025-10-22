Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251022/lgoty-863821701.html
ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО - 22.10.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T21:48+0300
2025-10-22T21:48+0300
политика
россия
общество
рф
госдума
минфин рф
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том числе льготы по земельному и имущественному налогам, а также при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ. Законопроект, в частности, содержит положения об оказании адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Например, для участников СВО и членов их семей устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам. А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе. Кроме того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста. Причем семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснял ранее Минфин России.
https://1prime.ru/20251022/nds-863820644.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, госдума, минфин рф, бизнес
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Госдума, Минфин РФ, Бизнес
21:48 22.10.2025
 
ГД приняла в I чтении проект о льготах для семей с детьми и участников СВО

Госдума в I чтении приняла проект о налоговых льготах для семей с детьми и участников СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том числе льготы по земельному и имущественному налогам, а также при продаже жилья для улучшения жилищных условий.
Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ.
Законопроект, в частности, содержит положения об оказании адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Например, для участников СВО и членов их семей устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам.
А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.
Кроме того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.
Причем семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснял ранее Минфин России.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
21:29
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФГосдумаМинфин РФБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала