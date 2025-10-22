https://1prime.ru/20251022/litva-863793009.html

Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

МИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Этой ночью Литва закрыла движение: с 3.00 (совпадает с мск) пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") и с 5.00 через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссии указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков. "Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях в сложившейся ситуации будет сообщаться", - говорится в сообщении. Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.

