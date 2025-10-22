Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - 22.10.2025
Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - 22.10.2025, ПРАЙМ
Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:47+0300
2025-10-22T08:47+0300
белоруссия
литва
ес
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg
МИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Этой ночью Литва закрыла движение: с 3.00 (совпадает с мск) пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") и с 5.00 через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссии указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков. "Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях в сложившейся ситуации будет сообщаться", - говорится в сообщении. Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
белоруссия
литва
белоруссия, литва, ес, бизнес
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС, Бизнес
08:47 22.10.2025
 
Литва прекратила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Литва прекратила движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
"Этой ночью Литва закрыла движение: с 3.00 (совпадает с мск) пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") и с 5.00 через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссии указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков.
"Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях в сложившейся ситуации будет сообщаться", - говорится в сообщении.
Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
