Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва возобновила движение транспорта на границе с Белоруссией - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/litva-863794699.html
Литва возобновила движение транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила движение транспорта на границе с Белоруссией - 22.10.2025, ПРАЙМ
Литва возобновила движение транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T09:46+0300
2025-10-22T09:46+0300
бизнес
белоруссия
литва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76657/96/766579641_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_c99acf1792d70ba6ca96b051966896ef.jpg
МИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Государственный таможенный комитет Белоруссии ранее сообщал, что ночью Литва закрыла движение транспорта в этих двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе. "По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Белоруссии увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому — 1510 большегрузов, автобусов — 3. В погранкомитете обратили внимание, что Литва в ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
https://1prime.ru/20250920/litva-862547621.html
белоруссия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76657/96/766579641_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_3775e1ec716bd3a7fa0206bbeb77c9e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белоруссия, литва, ес
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС
09:46 22.10.2025
 
Литва возобновила движение транспорта на границе с Белоруссией

Литва возобновила движение транспорта на двух КПП на границе с Белоруссией

© РИА Новости . Александр МазуркевичУчасток границы
Участок границы - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Участок границы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 22 окт - ПРАЙМ. Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Государственный таможенный комитет Белоруссии ранее сообщал, что ночью Литва закрыла движение транспорта в этих двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Белоруссии увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому — 1510 большегрузов, автобусов — 3.
В погранкомитете обратили внимание, что Литва в ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией.
Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
20 сентября, 11:49
 
БизнесБЕЛОРУССИЯЛИТВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала