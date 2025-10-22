https://1prime.ru/20251022/lolita-863798213.html

Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников

Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников, преступники представились сотрудниками транспортной компании. "Еду сегодня к зубному врачу. Звонок - написано "Транспортная компания". А у меня доставка двух микрофонов должна быть. Я думаю: "О, круто!". Они говорят: "Сейчас вот привезем". Я говорю: "Я вообще-то отъехала, оставьте в подъезде". Они говорят: "Вы код нам дайте" - и я тут же код, не глядя, отдаю и слышу фразу: "О, Милявская - дура, с первого раза код отдала". Я понимаю, что приплыла", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Однако, как уточнила Лолита, все обошлось: рядом с ней были знающие люди, которые поменяли все пароли и коды доступа. "Я приехала в "Госуслуги", сделала запрет на все имущество, на все кредиты. Слушайте, не ждите, люди, пожалуйста, все бывает, (сделайте запрет - ред.). Хвала "Госуслугам"! Такие классные женщины здесь работают, я получила удовольствие. Ну, что вам сказать? Ну, Милявская - дура, с первого раза код отдала, со второго - (нет - ред.)", - добавила певица.

