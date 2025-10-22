Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дорожает в среду утром - 22.10.2025
Медь дорожает в среду утром
экономика
рынок
торги
китай
сша
дональд трамп
comex
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет после того, как президент США Дональд Трамп прокомментировал, что введение дополнительных пошлин в отношении товаров из Китая в связи с закупками последним нефти из России не планируется, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.38 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,41%, до 4,9865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,64%, до 10 623,5 доллара, алюминия - выросла на 0,16%, до 2 781 доллара, стоимость цинка - увеличилась на 0,32%, до 2 988 долларов. Инвесторы продолжают оценивать развитие внешнеторговых отношений между США и Китая. Трамп заявил в среду, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками страной нефти из России. Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно внешней торговли страны.
рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Comex
09:57 22.10.2025
 
Медь дорожает в среду утром

Медь дорожает после заявления Трампа о пошлинах против Китая

© Unsplash/Ra Dragon
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет после того, как президент США Дональд Трамп прокомментировал, что введение дополнительных пошлин в отношении товаров из Китая в связи с закупками последним нефти из России не планируется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.38 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,41%, до 4,9865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,64%, до 10 623,5 доллара, алюминия - выросла на 0,16%, до 2 781 доллара, стоимость цинка - увеличилась на 0,32%, до 2 988 долларов.
Инвесторы продолжают оценивать развитие внешнеторговых отношений между США и Китая. Трамп заявил в среду, что не планирует вводить дополнительные пошлины против Китая в связи с закупками страной нефти из России.
Китай является крупнейшим импортером и потребителем меди, поэтому инвесторы следят за новостями относительно внешней торговли страны.
Экономика Рынок Торги КИТАЙ США Дональд Трамп Comex
 
 
