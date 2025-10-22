Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/mer-863787672.html
МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД
МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД - 22.10.2025, ПРАЙМ
МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД
Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T02:00+0300
2025-10-22T02:00+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
госдума
кпрф
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863787672.jpg?1761087610
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ, следует из ответа ведомств, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) 12 сентября направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД. Она отмечала, что в последнее время в РФ наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. По ее мнению, подобное воздействие ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии. "Минэкономразвития России в свою очередь сообщает о готовности рассмотреть проект изменений в ОКВЭД 2 в части исключения деятельности астрологов и медиумов, разработанный Минкультуры России, при его поступлении в установленном порядке, и обеспечить организацию работы по согласованию указанного проекта изменений с федеральными органами исполнительной власти и подготовке указанного проекта изменений для его последующего принятия Росстандартом", - сказано в ответе замминистра экономического развития РФ Михаила Каминского. В свою очередь Минтруд РФ сообщает, что в пределах своей компетенции не видит негативных правовых последствий при исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и "готов рассмотреть соответствующий проект изменений", следует из ответа замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина. При это ведомство отметило, что в настоящее время в общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) отсутствует описание занятий астрологов и медиумов. Кроме того, в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) также отсутствуют позиции астрологов и медиумов. Помимо этого, их описание отсутствует в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, госдума, кпрф, росстандарт
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, КПРФ, Росстандарт
02:00 22.10.2025
 
МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД

МЭР и Минтруд готовы исключить деятельность астрологов из ОКВЭД

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ, следует из ответа ведомств, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) 12 сентября направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД. Она отмечала, что в последнее время в РФ наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. По ее мнению, подобное воздействие ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.
"Минэкономразвития России в свою очередь сообщает о готовности рассмотреть проект изменений в ОКВЭД 2 в части исключения деятельности астрологов и медиумов, разработанный Минкультуры России, при его поступлении в установленном порядке, и обеспечить организацию работы по согласованию указанного проекта изменений с федеральными органами исполнительной власти и подготовке указанного проекта изменений для его последующего принятия Росстандартом", - сказано в ответе замминистра экономического развития РФ Михаила Каминского.
В свою очередь Минтруд РФ сообщает, что в пределах своей компетенции не видит негативных правовых последствий при исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и "готов рассмотреть соответствующий проект изменений", следует из ответа замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина.
При это ведомство отметило, что в настоящее время в общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) отсутствует описание занятий астрологов и медиумов. Кроме того, в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) также отсутствуют позиции астрологов и медиумов. Помимо этого, их описание отсутствует в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМихаил МишустинГосдумаКПРФРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала