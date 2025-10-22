Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил ОФЗ на 115 миллиардов рублей - 22.10.2025
Минфин разместил ОФЗ на 115 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 115 миллиардов рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 56,844 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 79,185 миллиарда. Цена отсечения составила 85,65% от номинала, средневзвешенная цена - 85,7303% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,12% годовых, средневзвешенная доходность - 15,11% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26252 с погашением в октябре 2033 года на 41,527 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 69,042 миллиарда. Цена отсечения составила 90,33% от номинала, средневзвешенная цена - 90,42% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,12% годовых, средневзвешенная доходность - 15,1% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукционов Минфин разместил ОФЗ 26250 на 611,85 миллиона рублей, ОФЗ 26252 – на 16,114 миллиарда рублей. "Ограниченный спрос на аукционах Минфина сегодня во многом связан с приближением заседания Банка России по ключевой ставке. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию перед одним из наиболее неопределенных решений регулятора в этом году. Согласно динамике процентных свопов, рынок ожидает ключевую ставку вблизи уровня 16,5% годовых, что также подтверждает отсутствие консенсуса по решению Центробанка", – комментирует аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. "Дополнительную осторожность участников усилила волатильность, возникшая на прошлой неделе после телефонного разговора президентов России и США. На этом фоне котировки гособлигаций с прошлой недели выросли примерно на 3%, что снизило привлекательность доходностей", – добавил эксперт. На вторичном рынке торги по выпуску ОФЗ 26250 закрылись с доходностью 15,02% годовых, а средневзвешенная доходность сложилась на уровне 14,97% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в 14 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Для выпуска ОФЗ 26252 в среду состоялось дебютное размещение. "На вторичном рынке мы оцениваем справедливый уровень доходности нового выпуска с учетом итогов торгов накануне по сопоставимым по дюрации выпускам на уровне 14,99% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в размере 11 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к нашей оценке справедливого уровня доходности на вторичном рынке", – сказал он. Минфин РФ по итогам четырех прошедших в октябре аукционных дней разместил гособлигации более чем на 700 миллиардов рублей, обеспечив на 47% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей.
21:59 22.10.2025
 
Минфин разместил ОФЗ на 115 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 115 миллиардов рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 56,844 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 79,185 миллиарда. Цена отсечения составила 85,65% от номинала, средневзвешенная цена - 85,7303% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,12% годовых, средневзвешенная доходность - 15,11% годовых.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26252 с погашением в октябре 2033 года на 41,527 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 69,042 миллиарда. Цена отсечения составила 90,33% от номинала, средневзвешенная цена - 90,42% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,12% годовых, средневзвешенная доходность - 15,1% годовых.
В ходе дополнительного размещения после аукционов Минфин разместил ОФЗ 26250 на 611,85 миллиона рублей, ОФЗ 26252 – на 16,114 миллиарда рублей.
"Ограниченный спрос на аукционах Минфина сегодня во многом связан с приближением заседания Банка России по ключевой ставке. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию перед одним из наиболее неопределенных решений регулятора в этом году. Согласно динамике процентных свопов, рынок ожидает ключевую ставку вблизи уровня 16,5% годовых, что также подтверждает отсутствие консенсуса по решению Центробанка", – комментирует аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.
"Дополнительную осторожность участников усилила волатильность, возникшая на прошлой неделе после телефонного разговора президентов России и США. На этом фоне котировки гособлигаций с прошлой недели выросли примерно на 3%, что снизило привлекательность доходностей", – добавил эксперт.
На вторичном рынке торги по выпуску ОФЗ 26250 закрылись с доходностью 15,02% годовых, а средневзвешенная доходность сложилась на уровне 14,97% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в 14 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Для выпуска ОФЗ 26252 в среду состоялось дебютное размещение. "На вторичном рынке мы оцениваем справедливый уровень доходности нового выпуска с учетом итогов торгов накануне по сопоставимым по дюрации выпускам на уровне 14,99% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в размере 11 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к нашей оценке справедливого уровня доходности на вторичном рынке", – сказал он.
Минфин РФ по итогам четырех прошедших в октябре аукционных дней разместил гособлигации более чем на 700 миллиардов рублей, обеспечив на 47% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей.
