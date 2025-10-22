Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Воронежский экономист отправила мошенникам девять миллионов рублей - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251022/moshenniki-863824140.html
Воронежский экономист отправила мошенникам девять миллионов рублей
Воронежский экономист отправила мошенникам девять миллионов рублей - 22.10.2025, ПРАЙМ
Воронежский экономист отправила мошенникам девять миллионов рублей
Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T22:44+0300
2025-10-22T22:44+0300
происшествия
финансы
воронеж
рф
умвд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону. "Ведущий экономист из Воронежа потеряла крупную сумму при попытке заработать на криптовалюте… в течение месяца потерпевшая оформила кредитную карту, заняла деньги у матери и перевела мошенникам более 9 миллионов 350 тысяч рублей", — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области. Женщина, работающая в крупной энергетической компании, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился криптоинвестором и предложил ей попробовать заработать. В начале было несколько успешных сделок, девушка даже вывела 12 долларов, а после она начала переводить крупные суммы. "С ней постоянно был на связи "аналитик", который давал советы по сделкам. Когда женщина попыталась вывести средства, ей позвонил "сотрудник по безопасности", который потребовал пополнить счёт на 6 тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций", — добавили в УМВД. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество".
https://1prime.ru/20251021/sberbank--863777801.html
воронеж
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, воронеж, рф, умвд, мвд
Происшествия, Финансы, Воронеж, РФ, УМВД, МВД
22:44 22.10.2025
 
Воронежский экономист отправила мошенникам девять миллионов рублей

В Воронеже экономист потеряла 9 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВОРОНЕЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону.
"Ведущий экономист из Воронежа потеряла крупную сумму при попытке заработать на криптовалюте… в течение месяца потерпевшая оформила кредитную карту, заняла деньги у матери и перевела мошенникам более 9 миллионов 350 тысяч рублей", — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
Женщина, работающая в крупной энергетической компании, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился криптоинвестором и предложил ей попробовать заработать. В начале было несколько успешных сделок, девушка даже вывела 12 долларов, а после она начала переводить крупные суммы.
"С ней постоянно был на связи "аналитик", который давал советы по сделкам. Когда женщина попыталась вывести средства, ей позвонил "сотрудник по безопасности", который потребовал пополнить счёт на 6 тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций", — добавили в УМВД.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество".
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Сбербанк предупредил о мошеннической схеме "звонок из военкомата"
Вчера, 17:15
 
ПроисшествияФинансыВоронежРФУМВДМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала