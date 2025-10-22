https://1prime.ru/20251022/mrot-863810861.html

Стало известно, насколько МРОТ превысит прожиточный минимум в 2026 году

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.

