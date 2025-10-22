Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, насколько МРОТ превысит прожиточный минимум в 2026 году - 22.10.2025
Стало известно, насколько МРОТ превысит прожиточный минимум в 2026 году
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
россия, рф, госдума, мрот
Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума, МРОТ
17:13 22.10.2025
 
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году
ЭкономикаРОССИЯРФГосдумаМРОТ
 
 
