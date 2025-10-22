https://1prime.ru/20251022/mrot-863811467.html

Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля

Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля - 22.10.2025, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T17:31+0300

2025-10-22T17:31+0300

2025-10-22T17:31+0300

россия

общество

рф

госдума

росстат

мрот

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.

https://1prime.ru/20251022/mrot-863810861.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, госдума, росстат, мрот