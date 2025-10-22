Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.10.2025
Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
17:31 22.10.2025
 
Госдума одобрила проект о МРОТ в размере 27 093 рубля

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
