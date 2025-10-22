https://1prime.ru/20251022/nato-863822838.html

Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

Президент России Владимир Путин в 2022 году предупреждал тогдашнего финского лидера Саули Ниинисте о рисках, связанных с присоединением Хельсинки к НАТО

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в 2022 году предупреждал тогдашнего финского лидера Саули Ниинисте о рисках, связанных с присоединением Хельсинки к НАТО, сообщает Yle, ссылаясь на книгу бывшего президента Финляндии "Все пути к безопасности". "Мы всегда говорили откровенно, и я решил, что и об этом нужно сообщить напрямую. Поэтому я сказал ему (Путину — Прим. ред.), что Финляндия вступает в НАТО", — передает агентство слова Ниинисте в его разговоре с российским лидером. Он отметил, что Путин отреагировал неожиданно спокойно и лишь подчеркнул, что Финляндия "допускает ошибку". Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Дмитрием Киселевым утверждал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не имеет смысла с точки зрения защиты национальных интересов этих государств. По его словам, у границ Финляндии после вступления в альянс будут размещены российские войска и системы поражения. В последние годы Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу невиданной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои силы, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивают, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять потенциальную угрозу её интересам.

