Минфин готов к отмене льготы по НДС для IT-компаний - 22.10.2025
Минфин готов к отмене льготы по НДС для IT-компаний
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов работать над вопросом по отмене льготы по НДС для IT-компаний, взвесит все "за" и "против", ко второму чтению законопроекта найдёт решение, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Мы знаем такие обращения деловых сообществ, которые предлагают изменить предложение, которое мы подготовили. Готовы работать в этом направлении, понимаем, что значительную часть программного продукта, программного обеспечения приобретается и для государственных компаний. Поэтому взвесим все "за" и "против", я уверен, что мы найдём соответствующее решение ко второму чтению", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
россия, рф, антон силуанов, госдума, бизнес, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Бизнес, Минфин
20:34 22.10.2025
 
Минфин готов к отмене льготы по НДС для IT-компаний

Силуанов: Минфин готов работать над вопросом по отмене льготы по НДС для IT-компаний

© РИА Новости . Владимир Баранов
Минфин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов работать над вопросом по отмене льготы по НДС для IT-компаний, взвесит все "за" и "против", ко второму чтению законопроекта найдёт решение, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.
"Мы знаем такие обращения деловых сообществ, которые предлагают изменить предложение, которое мы подготовили. Готовы работать в этом направлении, понимаем, что значительную часть программного продукта, программного обеспечения приобретается и для государственных компаний. Поэтому взвесим все "за" и "против", я уверен, что мы найдём соответствующее решение ко второму чтению", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Бизнес, Минфин
 
 
