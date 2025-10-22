https://1prime.ru/20251022/nds-863818405.html
Минфин готов к отмене льготы по НДС для IT-компаний
2025-10-22T20:34+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов работать над вопросом по отмене льготы по НДС для IT-компаний, взвесит все "за" и "против", ко второму чтению законопроекта найдёт решение, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Мы знаем такие обращения деловых сообществ, которые предлагают изменить предложение, которое мы подготовили. Готовы работать в этом направлении, понимаем, что значительную часть программного продукта, программного обеспечения приобретается и для государственных компаний. Поэтому взвесим все "за" и "против", я уверен, что мы найдём соответствующее решение ко второму чтению", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.
