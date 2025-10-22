https://1prime.ru/20251022/nefteprodukty-863804762.html

Минтранс отметил рост надежности поставок нефтепродуктов

2025-10-22T13:45+0300

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минтранс РФ отмечает положительную динамику погрузки и выгрузки нефтепродуктов и рост надежности их поставок на внутреннем рынке, сообщило правительство России по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов."Минтранс отметил наблюдающуюся положительную динамику погрузки-выгрузки нефтепродуктов, а также рост надежности поставок", - говорится в сообщении.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке топлива. На заседании штаба также обсуждалось ускорение перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом и вопрос организации дополнительных специализированных мест досмотра судов при заходе в порты, чтобы исключить их простой, ранее сообщал РИА Новости источник, знакомый с повесткой.

бизнес, россия, рф