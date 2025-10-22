https://1prime.ru/20251022/netflix-863792285.html

Акции Netflix дешевеют более чем на шесть процентов

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix дешевеют после закрытия основных торгов вторника более чем на 6% после публикации финансовой отчетности компании за первые девять месяцев 2025 года, свидетельствуют данные торгов. После закрытия основных торгов по состоянию на 8.12 мск акции Netflix дешевели на 6,16% - до 1 164,91 доллара. По итогам торгов вторника акции поднялись в цене на 0,23% - до 1 241,35 доллара. По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль компании выросла на 25%, до 8,56 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 19,67 доллара с 15,56 доллара годом ранее. Выручка за три квартала увеличилась на 15,2%, до 33,13 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль выросла на 7% в годовом выражении, до 2,547 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,87 доллара после 5,4 доллара годом ранее, прогноз аналитиков составлял 6,96 доллара. Выручка компании достигла 11,51 миллиарда долларов, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала ее выручка вырастет на 16,7% в годовом выражении и составит 11,96 миллиарда долларов, чистая прибыль - 2,355 миллиарда, разводненная прибыль на акцию - 5,45 доллара. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

