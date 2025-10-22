https://1prime.ru/20251022/norvegiya-863803858.html
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов
Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T13:27+0300
2025-10-22T13:27+0300
2025-10-22T13:27+0300
норвегия
украина
владимир зеленский
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. "Норвегия выделяет еще 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) для обеспечения (стабильной подачи - ред.) тепла и электричества Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В публикации отмечается, что средства будут переданы через программу Евросоюза под названием "Рамочная программа инвестиций для Украины" (Ukraine Investment Framework). Согласно пресс-релизу, ранее в среду Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Осло, где его встретил норвежский премьер.
https://1prime.ru/20251022/kanada-863794485.html
норвегия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, украина, владимир зеленский, ес, в мире
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, В мире
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов
Норвегия выделит Украине почти 150 млн долларов на энергобезопасность