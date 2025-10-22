Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/norvegiya-863803858.html
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов
Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T13:27+0300
2025-10-22T13:27+0300
норвегия
украина
владимир зеленский
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. "Норвегия выделяет еще 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) для обеспечения (стабильной подачи - ред.) тепла и электричества Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В публикации отмечается, что средства будут переданы через программу Евросоюза под названием "Рамочная программа инвестиций для Украины" (Ukraine Investment Framework). Согласно пресс-релизу, ранее в среду Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Осло, где его встретил норвежский премьер.
https://1prime.ru/20251022/kanada-863794485.html
норвегия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, украина, владимир зеленский, ес, в мире
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, В мире
13:27 22.10.2025
 
Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов

Норвегия выделит Украине почти 150 млн долларов на энергобезопасность

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.
"Норвегия выделяет еще 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) для обеспечения (стабильной подачи - ред.) тепла и электричества Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
В публикации отмечается, что средства будут переданы через программу Евросоюза под названием "Рамочная программа инвестиций для Украины" (Ukraine Investment Framework).
Согласно пресс-релизу, ранее в среду Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Осло, где его встретил норвежский премьер.
Флаг Канады, Оттава
Канада отменила контракт на поставку БТР Украине
09:43
 
НОРВЕГИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала