Норвегия выделит Украине почти 150 миллионов долларов

22.10.2025

Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии выделяют почти 150 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает офис премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. "Норвегия выделяет еще 1,5 миллиарда крон (149 миллионов долларов - ред.) для обеспечения (стабильной подачи - ред.) тепла и электричества Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В публикации отмечается, что средства будут переданы через программу Евросоюза под названием "Рамочная программа инвестиций для Украины" (Ukraine Investment Framework). Согласно пресс-релизу, ранее в среду Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Осло, где его встретил норвежский премьер.

