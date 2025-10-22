Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9% - 22.10.2025
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9%
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9% - 22.10.2025, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9%
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2025 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 59,8 миллиарда долларов,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2025 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 59,8 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике страны. "Внешнеторговый оборот республики за январь-сентябрь 2025 года составил 59,8 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 11,142 миллиарда долларов, или на 22,9 %", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным комитета, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-сентября увеличился на 33,3%, до 26,684 миллиарда долларов, импорта – на 15,6%, до 33,111 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо в торговле снизилось до 6,4 миллиарда долларов против 8,6 миллиарда долларов годом ранее. Главными экспортным статьями Узбекистана за девять месяцев являлись золото (37,1% от общего объема экспорта), услуги (25,3%), промышленные товары (10,7%), продовольственные товары (8,4%). Главными импортными статьями Узбекистана в январе-сентябре оставались машины и оборудование (33,9%), промтовары (15,9%), химическая продукция (12,3%). Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 3,8% по сравнению с 2023 годом и составил 65,9 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 8,4%, до 26,9 миллиарда долларов, импорта - на 0,8%, до 38,98 миллиарда долларов.
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9%

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре вырос на 22,9%

ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2025 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 59,8 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике страны.
"Внешнеторговый оборот республики за январь-сентябрь 2025 года составил 59,8 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 11,142 миллиарда долларов, или на 22,9 %", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
По данным комитета, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-сентября увеличился на 33,3%, до 26,684 миллиарда долларов, импорта – на 15,6%, до 33,111 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо в торговле снизилось до 6,4 миллиарда долларов против 8,6 миллиарда долларов годом ранее.
Главными экспортным статьями Узбекистана за девять месяцев являлись золото (37,1% от общего объема экспорта), услуги (25,3%), промышленные товары (10,7%), продовольственные товары (8,4%).
Главными импортными статьями Узбекистана в январе-сентябре оставались машины и оборудование (33,9%), промтовары (15,9%), химическая продукция (12,3%).
Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2024 года вырос на 3,8% по сравнению с 2023 годом и составил 65,9 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 8,4%, до 26,9 миллиарда долларов, импорта - на 0,8%, до 38,98 миллиарда долларов.
 
Заголовок открываемого материала