Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре вырос на 8,4%

ТАШКЕНТ, 22 окт – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре 2025 года увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 9,391 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике республики. Ранее статкомитет сообщил, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2025 года вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодои годом ранее и составил 59,8 миллиардов долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам девяти месяцев увеличился на 33,3% - до 26,684 миллиарда долларов, импорта - на 15,6%, до 33,111 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в январе-сентябре составил 3,245 миллиарда долларов, импорта из РФ - 6,146 миллиарда долларов. Ведомство не приводит динамики по данным показателям. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 12,2% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,6%, уступая только Китаю (30,3% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в январе-сентябре Россия с долей 15,7% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 19,1% остается на первом месте, Казахстан (5,8%) замыкает тройку. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2024 года увеличился на 14,5% по сравнению с 2023 годом – до 11,63 миллиарда долларов. Результат выше 11 миллиардов во взаимной торговле между двумя странами был достигнут впервые. РФ удержала второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики.

