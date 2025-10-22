https://1prime.ru/20251022/opros-863789995.html

Опрос: треть россиян тратят на кофе от трех до пяти тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Треть россиян (32%) тратят от трех до пяти тысяч рублей в месяц на покупку кофе с собой, у 2% россиян траты на кофе в месяц составляют больше десяти тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Треть респондентов (32%) поделились, что в месяц на кофе с собой они тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 26% тратят до 500 рублей в месяц, 16% - от 500 до 1500 рублей, у 12% респондентов в месяц на кофе уходит 1,5 до 3 тысяч рублей, у стольких же (у 12%) опрошенных - от 5 до 10 тысяч рублей, а вот у 2% россиян траты на кофе в месяц составляют больше 10 тысяч рублей", - подсчитали аналитики. Так, 11% опрошенных хоть раз в день покупают кофе с собой, а 3% респондентов - несколько раз в день. "При этом большинство - 29% - отметили, что вообще не покупают кофе на вынос, 27% покупают кофе с собой 3-5 раз в неделю, 17% - всего несколько раз в месяц, 13% - 1-2 раза в неделю", - отмечается в материале. Более того, россияне выделили максимальную сумму за один стакан кофе, которую они считают для себя приемлемой. Так, треть из них (31%) готовы платить за стакан кофе 150-200 рублей, 27% опрошенных считают приемлемой суммой до 150 рублей за стакан кофе. Лишь 9% респондентов рассказали, что готовы платить любую сумму, если это действительно качественный и вкусный кофе. Также россияне поделились, влияет ли "кофе с собой" на их личный бюджет в месяц. "Чуть меньше половины (42%) считают, что кофе с собой немного увеличивает их расходы в месяц, 29% не заметили влияния на бюджет, а вот 26% отметили, что кофе на вынос существенно увеличивает ежемесячные траты и только для 3% такой формат наоборот уменьшает их расходы", - подсчитали аналитики маркетплейса. Кроме того, одним из главных побудителей при покупке кофе для россиян является социальный фактор. "18% покупают кофе с собой за компанию с друзьями или коллегами, 14% россиян побуждают покупать кофе эмоциональные причины, а вот для 3% опрошенных "кофе с собой" - это тренд, которому они просто следуют", - заключили аналитики.

2025

