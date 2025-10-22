Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии - 22.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии
2025-10-22T10:33+0300
2025-10-22T10:33+0300
россия
общество
рф
венгрия
виктор орбан
БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", - написал Орбан в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
рф
венгрия
10:33 22.10.2025
 
БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дмитрий Песков
Песков высказался о саммите России и США
20 октября, 13:16
 
РОССИЯ Общество РФ ВЕНГРИЯ Виктор Орбан
 
 
