Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии - 22.10.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии
Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", - написал Орбан в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
