https://1prime.ru/20251022/orban-863796498.html

Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии

Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии - 22.10.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал о подготовке саммита России и США в Венгрии

Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T10:33+0300

2025-10-22T10:33+0300

2025-10-22T10:33+0300

россия

общество

рф

венгрия

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Подготовка саммита РФ-США в Венгрии продолжается, дата пока не ясна, он будет организован, "когда придет время", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", - написал Орбан в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20251020/peskov--863717740.html

рф

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, венгрия, виктор орбан