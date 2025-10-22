Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/pashinyan-863814038.html
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк - 22.10.2025, ПРАЙМ
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:13+0300
2025-10-22T19:13+0300
экономика
армения
ереван
никол пашинян
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/51/762785188_0:467:2048:1619_1920x0_80_0_0_8d6eba8de3aac8531f97209522eef653.jpg
ЕРЕВАН, 22 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования. Премьер, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, заявил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении. "С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится "Джермук" (армянская минеральная вода – ред.). В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно", - заявил Пашинян. В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компаний было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy. С конца февраля стартовала поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции.
https://1prime.ru/20250227/rebrending-855331342.html
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/51/762785188_0:83:2048:1619_1920x0_80_0_0_be282ccf1d729d307b83ec4f8879ead9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, ереван, никол пашинян, ес
Экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян, ЕС
19:13 22.10.2025
 
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКоньяк
Коньяк - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Коньяк. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 22 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования.
Премьер, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, заявил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении.
"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится "Джермук" (армянская минеральная вода – ред.). В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно", - заявил Пашинян.
В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компаний было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy. С конца февраля стартовала поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции.
Арарат - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
В Ереване стартовала программа ЕС по ребрендингу армянского коньяка
27 февраля, 20:50
 
ЭкономикаАРМЕНИЯЕреванНикол ПашинянЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала