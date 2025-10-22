https://1prime.ru/20251022/pashinyan-863814038.html

Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

ЕРЕВАН, 22 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования. Премьер, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, заявил, что представители авторитетных международных компаний жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении. "С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится "Джермук" (армянская минеральная вода – ред.). В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно", - заявил Пашинян. В июне 2021 году армянское правительство одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года в минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компаний было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy. С конца февраля стартовала поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции.

