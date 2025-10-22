Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
2025-10-22T12:45+0300
2025-10-22T12:45+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков журналистам. На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
12:45 22.10.2025
 
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Песков: для встречи Путина и Трампа нужна тщательная подготовка

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
12:27
 
