Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа - 22.10.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков журналистам. На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.

