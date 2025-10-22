https://1prime.ru/20251022/peskov-863802720.html
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа - 22.10.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", - сказал Песков журналистам. На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа
