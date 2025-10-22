https://1prime.ru/20251022/peskov-863802886.html

Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.

