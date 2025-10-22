https://1prime.ru/20251022/peskov-863802886.html
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита - 22.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита
Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:49+0300
2025-10-22T12:49+0300
2025-10-22T12:49+0300
россия
общество
москва
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861321041_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_5b3483ad0f5a5657a22b2c795874a260.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.
https://1prime.ru/20251020/peskov--863717740.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861321041_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d9c326bd76480d35cae1e0abf2c3c3f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита
Песков: Россия не будет затягивать с проведением саммита в ОАЭ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве
Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.
Песков высказался о саммите России и США