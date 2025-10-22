Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита - 22.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита
2025-10-22T12:49+0300
2025-10-22T12:49+0300
россия
общество
москва
рф
дмитрий песков
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.
россия, общество , москва, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
12:49 22.10.2025
 
Песков рассказал о подготовке к проведению российско-арабского саммита

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.
Дмитрий Песков
Песков высказался о саммите России и США
20 октября, 13:16
 
РОССИЯ Общество МОСКВА РФ Дмитрий Песков
 
 
