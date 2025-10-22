https://1prime.ru/20251022/phenjan-863789790.html

В Пхеньяне прошла акция "Огонь благодарных сердец"

В Пхеньяне прошла акция "Огонь благодарных сердец" - 22.10.2025, ПРАЙМ

В Пхеньяне прошла акция "Огонь благодарных сердец"

Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T04:43+0300

2025-10-22T04:43+0300

2025-10-22T04:43+0300

общество

экономика

мировая экономика

кндр

рф

пхеньян

владимир путин

валерий герасимов

ким чен ын

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863789790.jpg?1761097382

СЕУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне, ученики школы при посольстве РФ в КНДР запустили фонарики от курских школьников по реке Тэдонган, сообщила дипмиссия. Церемония спуска на воду бумажных фонариков дружбы состоялась 21 октября при участии учеников школы при посольстве России в КНДР. Фонарики были переданы их сверстниками из курской школы №43 имени Георгия Жукова в знак "сердечной благодарности" к корейским воинам, принимавшим участие в освобождении Курской области от украинских боевиков. Как сообщило посольство, фонарики в Пхеньян доставила первый заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, недавно посетившая КНДР в составе делегации партии "Справедливая Россия". "Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную", - пишет посольство. Отмечается, что учащиеся кадетских и юнармейских классов школы самостоятельно изготовили фонарики и написали на них слово "спасибо" на русском и корейском языках. В посольстве РФ выразили особую признательность международному отделу Центрального комитета Трудовой партии Кореи за содействие в проведении этой акции, подчеркнув, что подобные инициативы укрепляют узы братства между народами России и КНДР. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.

кндр

рф

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, кндр, рф, пхеньян, владимир путин, валерий герасимов, ким чен ын, госдума, вс рф, всу