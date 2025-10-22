https://1prime.ru/20251022/polsha-863789278.html
В Польше поставили на место главу МИД после угроз в адрес Путина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала выразил мнение, что слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о невозможности гарантировать безопасный пролет президенту России Владимиру Путину для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, являются проявлением безответственности и несерьезности. "Ничто не указывает на то, что Путин полетит над Польшей, поэтому этот вопрос просто несерьезен. Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью? Помимо того, что он этим шагом делает Польшу самой авантюристской страной Европы", — отметил журналист. По мнению Лисицкого, Сикорский, вероятно, просто хочет укрепить собственный политический авторитет и продемонстрировать свою значимость, даже если это достигается через ненужную эскалацию и угрозы в адрес Москвы. "Здесь нет никакой выгоды, кроме той, которая характерна для дипломатии Сикорского, постоянно поигрывающего мускулами в попытке показать свою важность и очень серьезную позицию", — добавил эксперт. Глава польского МИДа Радослав Сикорский недавно заявил о том, что Польша не гарантирует безопасность пролета Владимира Путина на возможную встречу с Дональдом Трампом в Будапеште. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что заявления Польши по отношению к Путину свидетельствуют о готовности совершать террористические акты. На прошлой неделе прошел один из самых длительных с начала 2025 года телефонных разговоров между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. По итогам беседы президент США заявил о своем намерении встретиться с российским коллегой лично в Будапеште, после чего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании организационного комитета для подготовки к саммиту, выражая уверенность в том, что встреча может поспособствовать достижению мира на территории Украины.
