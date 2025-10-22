В сейме Польши задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина

https://1prime.ru/20251022/polsha-863789577.html

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Польский депутат Славомир Ментцен в социальной сети X выразил недовольство выборочным подходом главы МИДа Польши Радослава Сикорского, который проявил готовность следовать указаниям Международного уголовного суда, угрожая президенту России Владимиру Путину, при этом игнорируя те же требования в отношении израильского премьера Беньямина Нетаньяху. "Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?", — задался вопросом депутат. Он напомнил, что, несмотря на ордер на арест израильского лидера от МУС, польское правительство все равно пригласило его на церемонию по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим."МУС выдал такой же ордер на арест Биньямина Нетаньяху, но несмотря на это, польские власти обеспечили ему безопасность во время событий в Освенциме", — подчеркнул Ментцен. В конце прошлого ноября МУС выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Попытки Израиля оспорить полномочия МУС выдать подобные ордера и расследовать ситуацию в Палестине не увенчались успехом. Впоследствии Израиль попытался оспорить это решение, подавая апелляцию против полномочий суда в этом вопросе. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не будет гарантировать безопасный пролет Владимира Путина для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что подобные угрозы со стороны Польши в отношении Путина могут свидетельствовать о готовности к террористическим актам. В марте 2023 года досудебная палата МУС также выдала ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия обвиняется в якобы "депортации" детей, которых спасали из зоны обстрелов Украины и эвакуировали в безопасные регионы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что решение МУС об "аресте" Владимира Путина не может быть приемлемо для Москвы, так как она не признает юрисдикцию суда и считает все его решения юридически ничтожными.

